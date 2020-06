Kolejna strata punktów Widzewa Łódź. Wraca koszmar poprzedniego sezonu?

Sytuacja w tabeli II ligi wyglądała dla Widzewa Łódź wręcz idealnie. Trzy punkty przewagi nad GKS-em Katowice, pięć nad Górnikiem Łęczna, który przegrał niespodziewanie ze Stalą Stalowa Wola, znajdującą się w strefie spadkowej. Łodzianie jednak nie pokazali w meczu ze Stalą Rzeszów nic, co wskazywałoby na fakt, że są w najlepszej pozycji do uzyskania bezpośredniego awansu do I ligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Zawodnicy będą mniej zarabiać? "W Polsce wielu piłkarzy ma eldorado"

Widzew od początku spotkania oddał inicjatywę rywalom, stwarzając tylko jedną dobrą okazję na zdobycie bramki przed przerwą. Piłka po strzale Tanżyny poszybowała jednak nad poprzeczką. Po przerwie obydwa zespoły atakowały jeszcze odważniej, jednak żadna z akcji nie zakończyła się pokonaniem bramkarza rywali. Ostatecznie spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Tym samym przypomina się koszmar fanów Widzewa z ubiegłego sezonu. Łódzki zespół także znajdował się w doskonałej sytuacji, aby wywalczyć bezpośredni awans do I ligi. Łodzianie wygrali jednak jedynie dwa mecze z ostatnich dziewiętnastu, przez co zakończyli rozgrywki dopiero na 5. miejscu.

Przeczytaj także: