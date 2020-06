Krwawa kłótnia kochanków. Matka Neymara musiała wezwać pogotowie. Sąsiedzi słyszeli krzyki

Media opisują burzliwą kłótnię w domu matki Neymara w mieście Santos w stanie Sao Paulo. Około godziny 20 sąsiedzi usłyszeli wrzaski w domu kochanków. Później 52-letnia Nadine Goncalves wezwała pogotowie do krwawiącego Tiago. - Nadine ma się dobrze. Doszło do wypadku domowego z udziałem Tiago, a Nadine na wszelki wypadek postanowiła wezwać pogotowie. Wszystko jest w porządku - informuje rodzina Neymara w specjalnym oświadczeniu. Wersja wydarzeń Tiago Ramosa jest inna, Brazylijczyk oskarżył Nadine o napaść, a media w Brazylii podają, że głębokie rany to efekt kontaktu z potłuczonym szkłem - pisze brazylijski portal istoe.com.br

Nowy związek matki Neymara jest gorącym tematem w Brazylii, ale nie tylko. Partner 52-letniej Nadine Goncalves jest młodszy od jej syna o pięć lat. - Bądź szczęśliwa mamusiu, kocham cię - napisał Neymar pod zdjęciem pary, które pojawiło się w mediach społecznościowych.

Nowym wybrankiem serca matki Neymara, która w 2016 roku rozstała się z ojcem piłkarza, jest Tiago Ramos. To 23-letni model pochodzący z brazylijskiego stanu Pernambuco. Prywatnie zna się z Neymarem. Gościł u niego kilkukrotnie w Paryżu. Był widziany m.in. na jego 28. urodzinach, które piłkarz w lutym hucznie obchodził w paryskim klubie Yoyo.

