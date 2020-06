Żonie brazylijskiej gwiazdy grożono śmiercią, bo "wyszła za czarnoskórego"

janek58kos 20 minut temu Oceniono 2 razy 0

Georg Floyd : 5 razy siedzial w pierdlu, glownie za narkotyki, ostatni wyrok to 5 lat odsiadki za napad z bronia w reku na ciezarna kobiete w jej wlasnym domu.

Oczywiscie byl skazany , bo sedziowie to rasisci i nie widzieli wielkich wartosci i calego dobra , ktore Georg Floyd samym swym istnieniem i dzialaniem ( moze praca?) wnosi do spoleczenstwa .

No , ale nie powinno sie , oczywiscie, dusic i zabijac kogos, tylko dlatego , ze ten ktos jest recydywista i bandyta - powinien taki ktos szosty raz isc za kraty i tyle.

Troche szkoda, ze ikona walki z rasizmem jest bandyta-recydywista.

No, ale dla wielu kazda okazja jest dobra do uprawiania bandytyzmu i zlodziejstwa.Niestety, ale z przekazow telewizyjnych widac , ze zlodzieje i bandyci to znakomitej wiekszosci tzw. Afro-Amerykanie.

Dziwna forma protestu : grabiez sklepow , zlodziejstwo i dewastacja wszystkiego , co amerykanskie.