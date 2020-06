Zasiłek dla Neymara w wysokości niecałych 500 zł. Chcą wyłudzić pieniądze

Do brazylijskich władz wpłynął wniosek, sugerujący, że jego autorem jest Neymar. Gwiazdor piłki nożnej miał wystąpić o pomoc finansową, która została już zatwierdzona i dopuszczona do realizacji, ale obecny jej status brzmi: "w trakcie oceny ze względu na podejrzenie niezgodności". Współpracownicy piłkarza twierdzą, że ktoś podszył się pod niego i próbuje wyłudzić specjalny zasiłek w wysokości 600 reali (ok. 458 zł). Pomoc ta obejmuje bezrobotnych, mikroprzedsiębiorców i innych pracowników dotkniętych kryzysem finansowym wywołanym przez pandemię koronawirusa.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Parzyszek: Ta awantura z tym transferem tak długo trwała, że prawie się rozpłakałem w domu

Chcą wyłudzić pieniądze, podszywając się pod Neymara

Najprawdopodobniej osoba podszywająca się pod Neymara musiała zdobyć jego numer PESEL. Sam zawodnik poddaje się kwarantannie w swojej rezydencji w Mangaratiba, na południowym wybrzeżu Rio de Janeiro. Czeka, aż PSG wróci do treningów.

Kilka dni temu podobny problem zgłosił znany brazylijski dziennikarz, William Bonner. Prezenter programu Jornal Nacional na antenie Rede Globo przyznał, że dane jednego z jego synów również zostały wykorzystane w celu złożenia wniosku o specjalny zasiłek. Brazylijskie ministerstwo sprawiedliwości zapowiedziało, że zajmie się sprawą oszustów, którzy próbują w ten sposób wyłudzić pieniądze.

Przeczytaj też:

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .