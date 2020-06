Legia Warszawa nie rezygnuje z walki o II ligę. Władze klubu złożyły wniosek do Komisji ds. Nagłych

Legia Warszawa nie rezygnuje z walki o szczebel centralny po decyzji zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, który zakończył trzecią ligę. Przyznał awans Sokołowi Ostróda, który ma punkt więcej od rezerw Legii, ale nie rozegrał 19 spotkań jak pozostałe zespoły, tylko 18. Tyle samo, ile drużyna z Łazienkowskiej, która jesienią poprosiła zespół z Ostródy o przełożenie spotkania ze względu na wyjazd swoich piłkarzy na zgrupowanie reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo "Poczekajmy z gratulacjami dla Legii. Piast wie, jak ograć Legię na finiszu"

Ostatecznie ustalono, że mecz rozegrany zostanie 1 kwietnia, ale te plany pokrzyżował już koronawirus. I choć ekstraklasa, pierwsza i druga liga zaraz wznawiają rozgrywki, to na niższych szczeblach sezony zostały przedwcześnie zakończone. Stołeczny klub także uważa, że odebrano mu szanse na awans do drugiej ligi. Dlatego przy Łazienkowskiej rozpoczęto akcję "Ukarani za kadrę".

W ramach akcji władze Legii Warszawa wysłały odwołanie do Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, które poparł Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. W środę na oficjalnej stronie klubu opublikowano komunikat, w którym poinformowano o złożeniu wniosku do Komisji ds. Nagłych.

Pełna treść oświadczenia Legii Warszawa

W związku z wydaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja nie istnieją obecnie żadne prawne ograniczenia, uniemożliwiające rozegranie meczu pomiędzy OKS Sokołem Ostróda a Legią II przed upływem pierwotnie wyznaczonego terminu zakończenia sezonu rozgrywkowego 2019/2020 - napisano w oświadczeniu.

Jednocześnie, Klub zwrócił się do Komisji z wnioskiem o pilne wyznaczenia nowego terminu rozegrania zaległego spotkania, niezbędnego do sportowego rozstrzygnięcia kwestii awansu do II ligi z rozgrywek III ligi grupy 1.

Klub podkreśla, że uchwała Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 18 maja br. została podjęta przedwcześnie, z rażącym naruszeniem obowiązujących regulacji Polskiego Związku Piłki Nożnej i wierzy, że Komisja ds. Nagłych PZPN stanie na straży integralności rozgrywek piłkarskich rozgrywanych w Polsce, a także zasad fair play oraz prymatu rywalizacji sportowej nad decyzjami organizacyjnymi wojewódzkich związków zapadających przy „zielonym stoliku”.

Wniosek został poparty m.in. przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.

Przeczytaj także: