Real Madryt przeprowadzi transfer za 50 mln euro! Wschodząca gwiazda wybrała Madryt

Eduardo Camavinga to jeden z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy młodego pokolenia w Europie. 17-letni defensywny pomocnik jest wychowankiem Stade Rennais, młodzieżowym reprezentantem Francji, a w tym sezonie Ligue 1 zagrał w 25 meczach, w których strzelił jednego gola i miał dwie asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo Pogrom! Wielki mecz Lewandowskiego i Bayernu [WIDEO]

Real Madryt gotów zapłacić 50 mln euro

"L'Equipe" i "France Football" znalazły dla Camavingi miejsce w najlepszej jedenastce zakończonego przez pandemię sezonu w Ligue 1, co tylko zwiększyło zainteresowanie najlepszych klubów świata. 17-latek był przymierzany niemal do każdego z nich, ale dziennik "AS" poinformował, że Camavinga wybrał Real Madryt.

"Królewscy" są w stanie zapłacić za 17-latka nawet 50 mln euro, a to dlatego, że jego kontrakt ze Stade Rennais obowiązuje aż do czerwca 2022 roku. Dodatkową motywacją dla Realu jest fakt, że piłkarz urodzony w Angoli otrzymał niedawno francuskie obywatelstwo, przez co hiszpański klub nie przekroczyłby limitu graczy spoza Unii Europejskiej.

Przeczytaj również: