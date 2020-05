Mateusz Borek żegna się z Polsatem. Dostał wypowiedzenie. "Niektórym za bardzo zaufałem"

Spekulowano o tym od dłuższego czasu, aż w końcu potwierdził to sam zainteresowany. Mateusz Borek rozstał się z Polsatem, o czym poinformował w sobotnim programie Kanału Sportowego. Przyznał, że 28 kwietnia odebrał od Polsatu list zawierający wypowiedzenie, które zaś datowane jest na koniec lutego. - Potwierdziłem, że podpisuję się pod tym zwolnieniem z pracy, natomiast generalnie mam trochę inną optykę na sposób zwolnienia - powiedział Borek. I dodał: Jeśli ktoś uznaje, że to jest fair, że tak to powinno wyglądać, to jest to jego sprawa. Ja mam swoje zdanie na ten temat.

Mateusz Borek odszedł z Polsatu Sport

Dziennikarz podkreślił, że zawsze będzie traktował Polsat jak swój dom i dziękuję byłemu już pracodawcy za możliwość realizowania pasji. - Spotkałem tam wielu fajnych ludzi, pewnie też kilku niefajnych, którym może za bardzo zaufałem, może za fajnie ich traktowałem, może traktowałem w kategorii przyjaciół, a okazało się, że w międzyczasie ktoś robił jakąś politykę i wbijał mi nóż - dodał Borek.

Mateusz Borek i Tomasz Smokowski dołączyli na początku tego roku Kanału Sportowego. Borek raz jeszcze potwierdził, że mieli zgodę od Polsatu na udział w tym przedsięwzięciu. Władze telewizji miały zmienić jednak zdanie i dalsza jego współpraca okazała się już niemożliwa.

Matusz Borek pracował w Polsacie od 2000 roku. Komentował m.in. mecze Ligi Mistrzów i reprezentacji Polski. Pracował przy Euro 2008 i Euro 2016 oraz na mundialu 2006. Był gospodarzem "Cafe Futbol", prowadził też studia przed galami boksu i MMA.

