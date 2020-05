Fantastyczny pomysł z Danii. Mecz bez kibiców, ale z kibicami! Dzięki technologii

Duńska Superliga właśnie wznowiła rozgrywki i na razie to ona wyznacza trendy, jeśli chodzi o innowacyjne podejście do meczów bez kibiców. Do tej pory najgłośniej było o planach lidera ligi, FC Midtjylland, który przygotował dla swoich fanów kino samochodowe: mecze będą pokazywane na wielkich, ustawionych przed stadionem telebimach, będzie je mogło obejrzeć z zaparkowanych samochodów ok. 2 tys. fanów. A na ekranach wewnątrz stadionu będą pokazywane ujęcia z tego kina samochodowego, żeby piłkarze poczuli obecność kibiców. Ale w AGF Aarhus wymyślili coś jeszcze lepszego: wielką wideokonferencję na trybunach stadionu Ceres Park.

Premiera była w czwartek w meczu AGF Aarhus i Randers. Reklamowano mecz jako pierwszy na świecie rozgrywany przy wirtualnych trybunach. Aż 10 tysięcy kibiców zalogowało się w czwartek do spotkania w aplikacji Zoom. Dzięki technologii i wielkim ekranom ustawionym wzdłuż boiska ich twarze wyświetlały się przed grającymi piłkarzami. Ci, którzy wzięli udział w niecodziennej wideokonferencji, ubrali się w klubowe koszulki, szaliki i zasiedli przed komputerami i telefonami komórkowymi w swoich domach, często całą rodziną.

Przy tym przedsięwzięciu pracowało 50 moderatorów obrazów, podczas meczu było też słychać doping (dźwięk puszczano przez stadionowe głośniki). Tam, gdzie ekranów nie było, byli kartonowi kibice. Klub wcześniej zamontował ich postacie na trybunach.

Mecz skończył się remisem 1:1, po wyrównującym golu dla gospodarzy w 90. minucie.

