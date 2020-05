Rekord świata! Nikt przed nim tego nie dokonał. Wystarczyło 8 minut [WIDEO]

marqin godzinę temu 0

Jedno mnie zastanawia: Wyspy Owcze mają ok. 50 000 tyś mieszkańców, załóżmy, że połowa to kobiety, co daje 25000 mężczyzn. Niech 20% z nich będzie w wieku piłkarskim co daje 5000 facetów. Liga to ok. 30 zespołów na różnych poziomach, załóżmy że klub ma po 25 zawodników, do tego kilka osób w klubie (trener, masażysta, biurowi). Daje to powiedzmy 1000 osób - czyli co piąty mężczyzna na Wyspach Owczych związany jest bezpośrednio z futbolem?