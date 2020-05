Minus 12 punktów za złamanie zasad izolacji! Klub może przez to stracić mistrzostwo

LASK był liderem ligi austriackiej w momencie jej przerwania przez pandemię koronawirusa, ale już nie jest! Władze ligi ukarały klub z Linzu 12 ujemnymi punktami za złamanie zasad sanitarnych i urządzanie potajemnych treningów w trakcie izolacji. Ta bezprecedensowa decyzja w świecie piłki może oznaczać utratę szans na mistrzostwo, bo teraz LASK spadł na drugie miejsce i przed decydującymi meczami będzie miał trzy punkty straty do Salzburga. Dlaczego tylko trzy? A to dlatego, że w lidze austriackiej jest podział punktów, więc de facto LASK nie straci aż tak dużo.

Ukryte kamery i zakazany trening. Skandal w austriackiej lidze

Gdy o przeprowadzeniu nielegalnego treningu poinformowano władze austriackiego związku piłki nożnej, a następnie media, LASK wydał specjalne oświadczenie, w którym dowodził, że na terenie jego stadionu nielegalnie zainstalowano ukryte kamery. To właśnie one miały nagrać jeden z ostatnich treningów.

"Aby nie stwarzać zagrożenia przy grze i treningach, LASK od dawna poddaje swoich zawodników testom PCR [testy na obecność przeciwciał, które mogą wskazywać na zarażenie koronawirusem - red.] na własny koszt. Zdrowie wszystkich członków klubu jest naszym najwyższym priorytetem. W świetle tych faktów ryzyko zarażenia jest de facto wykluczone podczas naszych treningów" - oświadczył klub.

Przedstawiciele LASK napisali także, że kamery zainstalowane na ich obiekcie to efekt nieuczciwych działań konkurencji. "To było działanie, które miało dać naszym przeciwnikom przewagę. Kamera została zainstalowana nielegalnie podczas nocnego włamania".

LASK może się jeszcze odwołać od decyzji władz ligi, co już zapowiedział, ale biorąc pod uwagę, że groziła mu nawet degradacja, to nic nie wskazuje na to, że kara ujemnych punktów zostanie cofnięta.

