Źle zbudowana trybuna idzie do rozbiórki! Wstyd i problemy polskiego klubu

slawinskim godzinę temu Oceniono 11 razy 11

Jak wnioskuję, to ten wstyd, o którym piszecie w tytule dotyczy przede wszystkim inwestora (Miasta) oraz niewymienionego w tekście Generalnego Wykonawcy budowy.



Ja rozumiem, że to Sport.pl, ale namawiam was, abym po lekturze waszego tekstu nie musiał korzystać z Google w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które same się nasuwają! :)