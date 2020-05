Real Madryt nie chciał zapłacić za Lewandowskiego, jak kosztował "grosze". Uniknęli konflitku

Real Madryt nie chciał wyłożyć 20 milionów euro za Roberta Lewandowskiego. Hiszpański "AS" wraca do sytuacji sprzed sześciu lat, gdy władze hiszpańskiego klubu mogły przejąć transfer Lewego do Bayernu Monachium.

Daniel Ochoa de Olza (AP Photo/Daniel Ochoa de Olza)

