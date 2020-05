Chcą odebrać pierwsze miejsce Ajaksowi. "Bramki nie mają znaczenia"

reddevil119 2 godziny temu 0

po 1. bramki w Holandii zawsze decydowały o miejscu w tabeli - skoro regulamin przed rozgrywkami tak stanowił to każdy wiedział że tak będzie

po 2. Holenderski związek na pewno woli aby mistrzem został ogłoszony Ajax, bo dla federacji z całym szacunkiem dla klubu z Alkmaar, ma większe szanse ugrać więcej punktów do rankingu UEFA, co również pomaga inny klubom Eredivisie w walce o europejskie puchary

po 3. Alkmaar wskazuje że oba mecze się odbyły ale nie jest powiedziane że po 34 kolejkach czyli pełnym sezonie AZ miałby nadal tyle punków o Ajax lub więcej

Lubię niespodzianki i jak najbardziej rozumiem rację AZ i nawet im kibicowałem w walce o mistrzostwo co w pewnym momencie i dużej punktowej przewadze Ajaxu wydawało się mało realne ale regulamin jest jaki jest ....