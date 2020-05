Patryk Jaki porównuje się ze Zbigniewem Bońkiem. "Nie ma ideałów"

"Widziałem dzisiaj Patryka Jakiego w telewizji. Nie, nie o polityce. Trochę to źle wyglądało - spodnie w jedną kratkę, marynarka w drugą, koszula w trzecią" - napisał na Twitterze prezes PZPN Zbigniew Boniek. I jako wzór wskazał innych polityków: Kamila Bortniczuka i Jana Kanthaka. - Jak nie, to dam telefon do Grzegorza Krychowiaka. Ukłony - dodał Boniek.

Polityk szybko zareagował na krytykę pod swoim adresem. - Panie Prezesie, ja się mogę nie znać. Jednak Państwo wyżej - napisał Patryk Jaki, zamieszczając w odpowiedzi swoje zdjęcie, gdzie zaznaczył każdą część stroju. A wyżej dodał odnośniki do popularnych stron związanych z męską elegancją.

Zobacz wideo Zbigniew Boniek szczerze o tym, kto zapłaci za testy na koronawirusa dla piłkarzy ekstraklasy

"Nie ma ideałów, ale porównać zawsze można"

We wtorek po godz. 14:00 Jaki znowu nawiązał do zaczepki Bońka. - Co do ostatniej zabawy i zaczepki Zbigniewa Bońka. Nie ma ideałów, ale porównać zawsze można ;) Ukłony dla Pana Prezesa ;) - czytamy na Twitterze.

