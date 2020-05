Wisła Kraków wycofuje drugą drużynę z rozgrywek! "Ograniczone możliwości funkcjonowania klubu"

mer-llink godzinę temu 0

Dryńńńńń...

Hartling: - Cześć, Ly, tu Mats.

Wanna: - Cześc Szwedzino, co nowegp?

Hartling: - Ty wiesz, jaki uszczerbek ponieslismy w naszym biznesie?

Wanna: - Całe 1 złotych polskich.

Hartling: - Dowcipniś... Właśnie straciłeś drugą drużyne Wisełki.

Wanna: - A to ja ją miałem?

Hartling: - Obaj mieliśmy, wspólniku. Ale właśnie piszą z Krakowa, że ją zawiesili.

Wanna: - To i lepiej.

Hartling: - A czemu to?

Wanna: - Wiesz, nasz interes jest w tym, żeby I kompania grała i podnosiła wartośc naszej inwestycji. A nie, żeby przepalali nasz pieniądze na jakies "rezerwy". Więc zachowali się po bożemu - na naszą korzyść.

Hartling: - Ale tam.. Ty wiesz, ile moglibyśmy wyciągnąc ze sprzedaży juniorków?

Wanna: - A niby jak?

Hartling: - A tak: sprzedajesz za 10 000 dobrego juniorka do powiedzmy 6 Bundesligi, z klauzulą, że z każdego wyższego transferu jest dla nas 10%.

Wanna: - No, dla marnego tysiąca chyba nie fatygowałbys sie?

Hartling: - Jak to nie? A z czego, myslisz, żyją te hordy tzw. agentów? Mają 50 juniorków. Co rok przenoszą całą czeredę między klubami, powiedzmy do 5 BUndesligi i od każdego transferu w I roku biorą po 1000. To juz jest 50 000. W drugim roku przenoszą juz za 2 000 od łebka. To już 100 000. I tak przez siedem lat. W progresie. To na takim stadku zarabiają dwa melony +. Praktycznie za nic.

Wanna: - No i?

Hartling: - No włassnie wypuściłes dobry biznes,.

Wanna: - Ja?

Hartling: - Konkretnie ty. Ja dawno mówiłem: lecimy z naszymi akcjami... Zastopowalibyśmy to marnotrawstwo. Nie chce cie martwić, ale jesteś mi teraz winien te 2 melony.

Wanna: - Dobrze. Zgoda… A teraz skup sie, bo robię oto dla ciebie gratisowy kurs krakowskiego biznesu: Zapisz te dwa melony sobie w rubryce "MA".

Hartling: - Chłe, chłe, chłe....Już sobie zapisałem.

Wanna: - A teraz w rubryce "WINIEN" wpisz 4 melony.

Hartling: - A niby komu jestem winien?

Wanna: - Mnie.

HArtling: - Niby za co, ty Żółtku Zachłanny?

Wanna: - Niech Jego Szwedzka Jasnośc pomysli, co byłoby, gdybym ciebie ciupasem z Krakowa wtedy tanią linią nie ewakuował?

Hartling: - A nic. Siedziałbym sobie u Wierzynka i popijał Absoluta.

Wanna: - Chłe, chłe, chłe.... Siedziałbys teraz pod celą z Miskiem i z Marzenką.

HArtling: - O to to, z MArzenką to mógłbym. Bez amnestii.

Wanna: - Raczej z Miśkiem.

HArtling: - Nie, litości, Wysoki Sadzie, proszę o najwyższy wymiar kary, byle nie z Miśkiem!

Wanna: - No to widzisz, że mi wisisz te 4 melony, że cie uratowałem. Wpisuj w "Winien".

Hartling: - A może ponegocjujemy kwotę, wspólniczku? Proszę... No bardzo proszę...

Wanna: - Znaj Pana: spuszczam ci o 50%.

HArtling: - Bóg zapłać, dobry człowieku. To znaczy: Budda zapłać.

Wanna: - Salem alejkum. Wpisałeś te dwa moje melony?

Hartling. Wpisałem. Ufff. Odtechnąłem... Ale, ale, wiesz co ja tu w tej księgowości widze?

Wanna: - Ciekawe, co?

Hartling: - Ja tu widzę, że ty mnie wisisz 2 miliony. I że ja tobie wiszę też 2 miliony.

Wanna: - I jaki wyciągasz stąd wniosek?

Hartling: - Żesmy sie napracowali jak stado osłów, a bilans i tak wyszedł na ZERO.

Wanna: - No właśnie. W ten sposób pokazałem ci, na czym polegają tak zwane "krakowskie interesa". Nalatasz się do siódmych potów, a i tak wynik jest O, 00 (słownie: zero koma zerozero). Zapisałes?

Hartling: - Zapisałem.

Wanna: - No to teraz podkreśl wężykiem.

Hartling: - Tak jest. Wężykiem, panie majster.

Wanna: - I więcej nie zawracaj mi głowy takimi "krakowskimi interesami". No, bez odbioru.