Kolejny znany piłkarz poważnie kontuzjowany! Kluby mają poważny problem

20-letni Joao Felix to jeden z najbardziej utalentowanych, a z pewnością najdroższy piłkarz Atletico. Madrycki klub w lipcu ubiegłego roku zapłacił za niego 126 mln euro. Po transferze Felix nie do końca spełniał pokładane w nim nadzieje. Poza słabą dyspozycją, Felix często był kontuzjowany, przez urazy opuszczając aż 10 meczów. Teraz były zawodnik Benfiki nabawił się kolejnego urazu, stając się "ofiarą" powrotu do treningów po długiej przerwie.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wrócił do gry! Co z przyszłością Milika i Zielińskiego? [SEKCJA PIŁKARSKA #47]

Piłkarze narażeni na kontuzje. Wzrost ryzyka o 266 proc.

Podczas jednego z treningów po powrocie Atletico do zajęć Felix doznał kontuzji kolana, stając się kolejnym zawodnikiem, który nabawił się urazu po przerwie od gry. Wcześniej kontuzji doznał m.in. Zlatan Ibrahimović z Milanu, który także wrócił do treningów. Szwed uszkodził ścięgno Achillesa. Najgorsze scenariusze zakładają, że zerwał je całkowicie, co w jego przypadku może oznaczać nawet koniec kariery.

Kontuzje to bardzo duży problem wszystkich klubów, które wracają do treningów i gry po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Jak obliczyli niemieccy specjaliści, ryzyko nabawienia się urazu po tak długiej przerwie, jest większe o 266 proc. od normalnego. "Strach przed kontuzjami jest prawie tak duży, jak przed wirusem" - pisze dziennik "Corriere della Sera".

Ermanno Rampinini, szef laboratorium Mapei współpracującego m.in. z Juventusem i Sassuolo we Włoszech czy Olympique Marsylią we Francji, przyznał, że ryzyko kontuzji jest większe ze względu na długą przerwę w treningach, krótkie przygotowania do powrotu na boisko i wiele ścisłych zobowiązań. To jednak nie wszystko. Zdaniem Pietro Trabucchiego, profesora Uniwersytetu w Weronie, który w przeszłości był psychologiem reprezentacji narciarskich we Włoszech, kontuzji będzie coraz więcej, ponieważ temperatura będzie coraz wyższa.

Przeczytaj także: