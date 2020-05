Lukaku wściekł się na grę FIFA 20. Szybka reakcja twórców gry

17 goli i dwie asysty w 25 meczach Serie A - tak prezentuje się bilans Romelu Lukaku w jego debiutanckim sezonie w lidze włoskiej. Napastnik Interu Mediolan szybko stał się gwiazdą na Półwyspie Apenińskim, jednak nie wszyscy go docenili tak, jakby on sam sobie tego życzył.

Zobacz wideo Piękny gol Romelu Lukaku w meczu z Milanem [ELEVEN SPORTS]

W ostatnich tygodniach w grze FIFA 20 gracze mają do dyspozycji "drużyny sezonu" w poszczególnych ligach. W Bundeslidze znajdziemy Roberta Lewandowskiego, który ma w niej specjalną ocenę - "99". Kilka dni temu pojawiła się jedenastka z Serie A, ale zabrakło tam Lukaku.

- Jak to możliwe, że zostałeś pominięty w Drużynie Sezonu? - zapytał Nick, użytkownik Twitter.

- Chyba dlatego, że dawałem o sobie znać przez lata... Walić to. To tylko gra - odpowiedział napastnik.

