115 nowych przypadków zarażenia i 15 zgonów to najnowszy, niedzielny bilans koronawirusa we Francji (statystyki worldometers.info). Statystyki, które ostatnio wyglądają coraz lepiej, i tak pozostawiają wiele do życzenia. Od początku pandemii we Francji odnotowano ponad 180 tys. zarażeń (prawie 90 tys. jest aktywnych) i ponad 28 tys. zgonów. Jednak nawet takie liczby i obostrzenia nie powstrzymują niektórych od nieodpowiedzialnego zachowania.

We Francji zorganizowano nielegalny mecz piłkarski. "Wirusowa bomba"

W niedzielę na jednym z boisk w Strasburgu przeprowadzono nielegalny mecz piłkarski, w którym udział wzięły drużyny reprezentujące dwie dzielnice miasta z Dolnego Renu. Mimo że z większości francuskich boisk piłkarskich w ostatnim czasie zdjęto bramki, by zniechęcić do nielegalnego uprawiania sportu, mecz zapowiadany był w mediach społecznościowych od kilku dni.

Informacje na temat spotkania były dostępne w internecie, ale francuskie władze się nimi nie zainteresowały. Do meczu więc doszło, a poza zawodnikami na boisku pojawiło się 400 kibiców.

Zanim jednak spotkanie na dobre się rozkręciło, mieszkańcy okolicznych osiedli zaalarmowali policję, która szybko zjawiła się na miejscu. Co ciekawe, na boisku funkcjonariusze nie podjęli żadnych czynności i nie zatrzymali żadnej z uciekających osób. Zabezpieczyli jednak materiały z monitoringu, które mają pomóc w znalezieniu uczestników nielegalnego zgromadzenia.

Po tym, jak o wydarzeniach dowiedziały się media, na temat nielegalnego meczu wypowiedział się zastępca burmistrza Strasburga. - Jestem przerażony takim brakiem odpowiedzialności - przyznał Serge Oehler.

- Takie zachowanie jest bardzo nierozsądne - napisał natomiast francuski profesor Gilbert Deray. - Wirus nadal jest obecny, a takie spotkania są mini-wirusową bombą - dodał.

Sezon Ligue 1 został zakończony

Francuzi jako jedni z pierwszych podjęli decyzję o zakończeniu sezonu - zrobili to zarówno w Ligue 1, jak i Ligue 2. Wydarzenia sportowe są odwołane do końca sierpnia. Wobec takiej decyzji piłkarskim mistrzem kraju zostało PSG, a w Lidze Mistrzów mają zagrać również Olympique Marsylia oraz Rennes.