Od kilku tygodni znane osoby m.in. ze świata filmu, muzyki, polityki czy też sportu dołączają do akcji #Hot16Challenge2, która polega na rapowaniu wymyślonego fragmentu utworu muzycznego. W ten sposób promują zbiórkę funduszy na rzecz służby zdrowia w czasie walki z pandemią koronawirusa. W akcji wziął również udział prezes PZPN Zbigniew Boniek, który zaprezentował swój utwór w mediach społecznościowych portalu "Łączy nas Piłka".

REKLAMA

Marcin Najman odpowiedział na "diss" Zbigniew Bońka. Zaskoczył swoją reakcją

We fragmencie utworu Boniek wspomniał o Marcinie Najmanie, z którym od kilku tygodni toczy słowne przepychanki. - Na Twitterze smutno, mętnie, ale odkryłem Najmana i już jest pięknie - zarapował prezes PZPN.

Do słów Bońka po kilku godzinach odniósł się sam Najman. Mógłbym się przyczepić do Prezesa tylko o to, że jako trener zostawił kiedyś reprezentacje na placu boju i wrócił do Włoch. To za mało na diss - napisał 41-latek. - Przy tym zrobił dla sportu bardzo dużo, choćby żużla. Pomagał moim przyjaciołom, T. Gollobowi i S. Drabikowi - dodał.

Przeczytaj także: