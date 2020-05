Hedvig Lindahl dostała wiadomość: "Zgwałcę cię. Rozetnę ci aortę podczas snu". Sprawcę zatrzymano

Przez lata to głównie męski futbol znajdował zainteresowanie wśród osób obstawiających mecze. Wszystko zmieniło się w zeszłym roku podczas mistrzostw świata kobiet. Nastąpił lawinowy wzrost zakładów, a szwedzka bramkarka Hedvig Lindahl doświadczyła tego w nieprzyjemny sposób.

Groził piłkarce śmiercią. "Rozetnę aortę podczas snu"

Szwedki zajęły na mundialu ostatecznie trzecie miejsce, a w ćwierćfinale niespodziewanie pokonały Niemki 2:1. Po tym meczu do Lindahl zaczął wypisywać na Instagramie pewien mężczyzna. Groził jej śmiercią i opisywał swoje czyny w bardzo dokładny sposób. - Zgwałcę cię. Rozetnę ci aortę podczas snu - napisał, o czym zawodniczka opowiedziała teraz w rozmowie z telewizją SVT.

- Było szczegółowo opisane, co chciał zrobić ze mną i moim ciałem. Jak mnie zabije. To było bardzo przemyślane. Przykro mi z powodu takich wiadomości, to jakby siedziało w moim żołądku - dodała Lindahl.

Reprezentantka Szwecji poszła z tym na policję, a służby namierzyły internautę. To Amerykanin, który stracił pieniądze na zakładach bukmacherskich. Przyznał się do winy. Czeka teraz na rozprawę przed sądem na Florydzie, bo podobne wiadomości wysyłał też do innych sportowców. - Poczułam pewną ulgę, ale trzeba być trochę szalonym, by pisać takie rzeczy - zakończyła Szwedka.

