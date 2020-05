Piłkarz PSG nagrał filmik, a kibice kpią. "Wynoś się z Paryża" [WIDEO]

Podczas pandemii koronawirusa wielu piłkarzy wrzuca do sieci filmiki, na których prezentują swoje umiejętności techniczne z piłką przy nodze. Nie inaczej było w przypadku Jese Rodrigueza, piłkarza PSG, który we wrześniu 2019 roku został wypożyczony do Sportingu (a latem ma wrócić do Paryża).

Kibice kpią z Jese Rodrigueza

Hiszpan na swoim Instagramie opublikował wideo, na którym ćwiczy z piłką, wykonując kilka trików, a na końcu umieszcza ją w małej bramce. Jese zablokował komentarze pod filmem (jest tam tylko 5 opinii), ale film zamieścił również na Twitterze, gdzie większość kibiców bardzo go krytykuje. Ma to związek z ostatnimi wydarzeniami, które miały miejscu w życiu piłkarza.

Niedawne doniesienia prasowe mówiły o tym, że rozstał się z partnerką, a potem ujawniono, że urodził mu się syn. Fani po zobaczeniu filmu z piłkarzem wyrażali swoje negatywne opinie na jego temat. "To smutne, że go widzę", "To jedyny gol, jaki zdobyłeś", "Myślę, że dostaniesz za to Złotą Piłkę", "Wynoś się z Paryża. Oszust, nikt cię nie chce", "Jesteś bardziej spalony niż fajka Indianina!" - to tylko niektóre z mocnych komentarzy kibiców, zamieszczonych pod filmem Hiszpana na Twitterze.

Zobacz wideo Jese Rodriguez pokazał swoje umiejętności

Jaka przyszłość czeka Jese Rodrigueza?

Były piłkarz Realu Madryt oprócz problemów osobistych, w ostatnim czasie prezentował bardzo słabą dyspozycję i miał olbrzymie kłopoty, aby wywalczyć miejsce w podstawowej jedenastce w każdym zespole. Obecnie jest piłkarzem PSG, wypożyczonym do Sportingu. Już wiadomo, że portugalski klub nie jest zainteresowany przedłużeniem umowy z Hiszpanem. Mistrza Francji również go nie potrzebuje, dlatego Jese Rodriguez prawdopodobnie będzie musiał poszukać sobie nowego klubu w sezonie 2020/21.

