"Lewandowski nie siedzi w tej samej restauracji co Messi. Siedzi przy tym samym stoliku" [SEKCJA PIŁKARSKA]

Jeśli czytasz, że Lewandowski to jest jedyny piłkarz oprócz Messiego w XXI wieku z minimum 40 bramkami przez pięć lat, to już nie jest tak, że on jest w tej samej restauracji co Messi, on naprawdę siedzi przy tym samym stoliku - powiedział Mateusz Święcicki w programie Sekcja Piłkarska.

Fot. Hannibal Hanschke / AP

