Legendarny Roberto Carlos wskazał najlepszego piłkarza w historii futbolu

- Ronaldo wyróżniał się na treningach. Był najlepszy. Nigdy nie będzie drugiego tak fenomenalnego piłkarza jak Ronaldo. Nie Neymar, nie Cristiano Ronaldo, nie Leo Messi... Ronaldo jest wyjątkowy - powiedział portalowi goal.com Roberto Carlos.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener Arki: Nie boję się tej pracy, choć zdaję sobie sprawę, że podjąłem ryzyko

Roberto Carlos zaznacza, że dzisiejsi piłkarze mają dużo łatwiej

Legendarny lewy obrońca chwalił swojego kolegę z reprezentacji Brazylii i zaznacza, że piłkarzom jest łatwiej w dzisiejszych czasach. - Myślę, że nasza generacja miała ciężej ze strzeleniem goli. Wtedy graliśmy bardziej fizycznie, napastnicy nie byli tak pilnowani. Ale Ronaldo i tak mógł robić wszystko - przyznał Roberto Carlos - Gdy przyjechał do Madrytu, wiedziałem, że jest niesamowity.

Roberto Carlos i Ronaldo grali w Realu Madryt przez pięć lat. W tym czasie Brazylijczycy dwukrotnie wznosili Puchar Hiszpanii, raz Superpuchar Hiszpanii, Puchar Interkontynentalny oraz Superpuchar UEFA. Z reprezentacją Brazylii w 2002 roku, obaj piłkarze wygrali Puchar Mistrzostw Świata. W tym samym roku Ronaldo wygrał w plebiscycie na najlepszego piłkarza na świecie i otrzymał Złotą Piłkę.

- Real Madryt to wielki i uznany klub. Dzięki temu mogliśmy zakontraktować znakomitych piłkarzy. To oni musieli się dostosować do klubu, nie na odwrót - wspomina Roberto Carlos - Atmosfera w drużynie była niesamowita. Tworzyliśmy grupę wspaniałych ludzi, pracujących w tym samym środowisku. Wciąż jesteśmy przyjaciółmi - dodaje Brazylijczyk.