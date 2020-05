Wielki problem z używkami w Arsenalu! Wyciekło nagranie. Klub jest oburzony

W sieci pojawiło się nagranie Alexandre'a Lacazette'a, który wdycha powietrze z balona. Brytyjskie media podają informację, że jest to tzw. "hippy crack", czyli popularna w Wielkiej Brytanii używka odpowiadająca za polepszenie humoru i relaks. Gdy nagranie trafiło do klubu, władze Arsenalu poinformowały, że wyciągną konsekwencje od piłkarza. Do nagrania wysłanego znajomym, napastnik miał dodać wiadomość o treści "Jestem w domu, relaksuję się i zażywam baloniki".

Alexandre Lacazette bierze używki. Nagranie niespodziewanie wyciekło do sieci

"Daily Star Sport" informuje, że początkowo nagranie Alexandre'a Lacazette'a z balonami, w których miał znajdować się podtlenek azotu, zostało wysłane tylko do kilku znajomych. Nagranie wyciekło do Internetu, a piłkarz musi liczyć się z możliwymi konsekwencjami.

"Daily Mirror" podaje, że władze londyńskiego klubu są zawiedzione zachowaniem piłkarza. W krótkim komunikacie opisanym przez brytyjski dziennik czytamy, że "to prywatna sprawa, którą traktujemy poważnie i będzie rozpatrywana wewnętrznie".

Nie jest to pierwsza sytuacja, w której Alexandre Lacazette został przyłapany na wdychaniu "hippy crack". Kilkanaście miesięcy temu władze klubu upomniały Francuza oraz kilku innych zawodników z drużyny przed stosowaniem tej używki. W 2018 roku do Internetu wyciekło nagranie, na którym widać 28-latka, Mesuta Oezila, Pierre-Emericka Aubameyanga, Seada Kolasinaca oraz Matteo Guendouziego. Wszyscy piłkarze oprócz picia alkoholu, wdychali podtlenek azotu.