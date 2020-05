Robert Makłowicz ma swój ulubiony klub w Chorwacji. Mistrzowska anegdota o Janie Pawle II

Robert Makłowicz, który jest również rezydentem Chorwacji, został zapytany w czasie najnowszego Q&A na swoim kanale o to, któremu klubowi piłkarskiemu z Chorwacji kibicuje. Jeden z widzów zapytał, czy jest to Hajduk Split czy Dinamo Zagrzeb.

REKLAMA

Zobacz wideo Damian Kądzior o trzęsieniu ziemi w Zagrzebiu: To wyglądało jak koniec świata

Makłowicz odpowiedział anegdotą o Janie Pawle II

- Muszę odpowiedzieć pewną dykteryjką. Otóż, kiedy do Splitu przyjechał papież Jan Paweł II, kibice Hajduka przywitali go wielkim transparentem. "Hajduk pierwszy, Jan Paweł drugi". A kiedy do Splitu przyjechał zaś papież Benedykt XVI, kibice wywiesili następujący transparent: "Hajduk pierwszy, Jan Paweł drugi, Benedykt szesnasty, Dinamo siedemnaste". No więc zdecydowanie Hajduk jest bliższy mojemu sercu - odpowiedział na YouTubie znany podróżnik kulinarny, Robert Makłowicz.

Robert Makłowicz z wykształcenia jest historykiem, ale przez ostatnie blisko 25 lat związany jest w telewizyjnymi produkcjami podróżniczo-kulinarnymi. Do 2017 roku prowadził legendarne wręcz programy "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza" i "Makłowicz w podróży".

W jego podróżach często pojawiał się także wątek sportowy, a jednym z dzisiejszych hitów YouTube'a jest odcinek, jak Makłowicz gotuje na rozbiegu skoczni w Titsee-Neustadt i jest ubrany w kombinezon skoczka narciarskiego. Wcześniej gotował także np. na skoczni Orlinek w Karpaczu.

Przeczytaj także: