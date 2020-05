"To jest skandal, czy tylko nam się tak wydaje?". Hutnik wydał oświadczenie, ma dowody

W sobotę Lubelski Związek Piłki Nożnej zdecydował zakończyć zmagania w czwartej grupie III ligi. Awans uzyskali piłkarze Motoru Lublin. Zaskakujący. Chyba dla wszystkich. A na pewno dla Hutnika Kraków, który po 19 kolejkach był pierwszy w tabeli. Miał tyle samo punktów, ile Motor (19), ale zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami o kolejności przy identycznej liczbie punktów miały decydować bezpośrednie mecze. Przed zawieszeniem sezonu z powodu pandemii koronawirusa odbyło się jedno takie spotkanie. I Hutnik je z Motorem wygrał, 1:0.

LZPN zmienił regulamin w czasie trwania sezonu

- Z zażenowaniem śledzimy postępowanie LZPN-u. Najpierw napisał regulamin, do którego się nie stosuje, a dzisiaj podjął uchwałę całkowicie z nim sprzeczną. To jest skandal, czy tylko nam się tak wydaje? - napisał na Twitterze Hutnik Kraków, który od soboty zmaga się z nietypową sytuacją.

Tym razem Hutnik Kraków pokazuje zdjęcia przepisów, które jednoznacznie mówią, że wcześniejszy regulamin mówił o tym, że w przypadku równej liczbie punktów decydują bezpośrednie mecze między tymi drużynami. Problemem jest jednak to, że nie udało się rozegrać dwóch meczów między zespołami, dlatego przepis został dookreślony. Nowa uchwała mówi, że jeżeli nie uda się rozegrać dwóch spotkań, to wówczas przy równej liczbie punktów decyduje bilans bramek w całym sezonie. A to już premiuje Motor Lublin, który znajdował się na drugim miejscu.

"Przecież to jest niezgodne z regulaminem!"

W Lubinie utrzymywano, że jeśli sezon zostanie przedwcześnie zakończony, to jako pierwsze nie powinno być brane pod uwagę kryterium bezpośrednich meczów, a bilans bramek. Pod tym względem lepszy jest właśnie Motor (36:16 do 34:17). - To chyba matrix, może nam ktoś wytłumaczyć, jak będąc na pierwszym miejscu w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce, spadamy nagle na drugie? Panowie Zbigniew Boniek i Ryszard Niemiec [prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej], może Wy to rozumiecie? Przecież to jest niezgodne z regulaminem! - napisał Hutnik na swoim oficjalnym profilu na Twitterze.

- W tej chwili dotarła do mnie ta bezprawnie orzeczona decyzja Lubelskiego ZPN o wyrolowaniu Hutnika i próba wystawienia statusu II-ligowca! Haniebna praktyka na rympał nawiązuje do najgorszych wzorów korupcyjnej doby. Spotka się z należnym odporem prawnym! - napisał Ryszard Niemiec, szef MZPN.

