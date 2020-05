Henning Berg, były trener Legii Warszawa, zdobył kolejne mistrzostwo kraju

Berg został trenerem Omonii Nikozja w czerwcu 2019 roku. Sezon wstrzymano po dwudziestu dwóch meczach, gdy klub był liderem rozgrywek, mając 43 punkty tak, jak Anorthosis będące na drugiej pozycji.

REKLAMA

Zobacz wideo Top 3 gole Cristiano Ronaldo w Serie A. Sezon 2019/20 [ELEVEN SPORTS]

Henning Berg znów mistrzem kraju. Tym razem na Cyprze

Co ciekawe obie drużyny w 2020 roku nie radziły sobie najlepiej. Omonia w ośmiu meczach zdobyła dwanaście punktów. W ostatnim trzech rozegranych meczach Anorthosis zanotował jednak dwie dotkliwe porażki, przez co pozostał jedynie na równi z drużyną z Nikozji. W trakcie sezonu odbył się jedynie jeden bezpośredni mecz pomiędzy drużynami, który 1:0 wygrała Omonia i przez to była wyżej w tabeli. Drugi miał zostać rozegrany 21 marca.

Henning Berg był trenerem Legii Warszawa w latach 2013-2015. Zdobył z nią mistrzostwo i Puchar Polski. Po odejściu z klubu szkoleniowiec objął węgierski Videoton w 2016 roku. Przed Omonią Nikozja trenował także norweski Stabæk IF.

Przeczytaj także: