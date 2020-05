Lider bez awansu po decyzji przy zielonym stoliku. "Hańba!". Sprawa trafiła do Bońka

W sobotę Lubelski Związek Piłki Nożnej zdecydował zakończyć zmagania w czwartej grupie III ligi. Awans uzyskali piłkarze Motoru Lublin. Zaskakujący. Chyba dla wszystkich. A na pewno dla Hutnika Kraków, który po 19 kolejkach był pierwszy w tabeli. Miał tyle samo punktów, ile Motor (19), ale zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami o kolejności przy identycznej liczbie punktów miały decydować bezpośrednie mecze. Przed zawieszeniem sezonu z powodu pandemii koronawirusa odbyło się jedno takie spotkanie. I Hutnik je z Motorem wygrał, 1:0.

"Przecież to jest niezgodne z regulaminem!"

W Lubinie utrzymywano, że jeśli sezon zostanie przedwcześnie zakończony, to jako pierwsze nie powinno być brane pod uwagę kryterium bezpośrednich meczów, a bilans bramek. Pod tym względem lepszy jest właśnie Motor (36:16 do 34:17). - To chyba matrix, może nam ktoś wytłumaczyć, jak będąc na pierwszym miejscu w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce, spadamy nagle na drugie? Panowie Zbigniew Boniek i Ryszard Niemiec [prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej], może Wy to rozumiecie? Przecież to jest niezgodne z regulaminem! - napisał Hutnik na swoim oficjalnym profilu na Twitterze.

Na razie Boniek nie odpowiedział na ten wpis, ale odniósł się do niego Niemiec. - W tej chwili dotarła do mnie ta bezprawnie orzeczona decyzja Lubelskiego ZPN o wyrolowaniu Hutnika i próba wystawienia statusu II-ligowca! Haniebna praktyka na rympał nawiązuje do najgorszych wzorów korupcyjnej doby. Spotka się z należnym odporem prawnym! - napisał szef MZPN na Twitterze.

