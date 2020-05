Giorgio Chiellini ostro o piłkarzu FC Barcelony. "Ma problemy z alkoholem. Nie przychodził na treningi"

Giorgio Chiellini w swojej autobiografii opisał problemy Arturo Vidala z alkoholem. - Czasami Arturo wychodził i pił więcej niż powinien. Wszyscy to wiedzą. Alkohol jest jego słabym punktem. Kilka raz nie pojawił się na treningu - przyznał Włoch. - Słabości są częścią ludzkiej natury. Piłkarz nie jest demonem ani świętym - dodał, lekceważąc problemy Chilijczyka, z którym występował w barwach Juventusu.

Środkowy obrońca opisał także anegdotę związaną z problemami Vidala. - Byliśmy w Miami. To była noc przed ostatnią sesją treningową przed powrotem. Następnego poranka Arturo leżał w łóżku i trzeba było go siłą podnieść. Conte zamierzał wymierzyć mu karę, bo myślał, że w tym stanie nie da rady trenować. Minęło dziesięć minut, a Arturo nadal wyglądał na pijanego i nie widział, gdy mija go piłka - przyznał Chiellini.

Dość szybko sytuacja uległa zmianie. - Pod koniec treningu biegał jednak jak szalony. Trener więc powiedział, że co może powiedzieć osobie, która sprawia tak wielką radość całej grupie - dodał Chiellini w swojej autobiografii. Vidal od sezonu 2011/2012 rokrocznie sięgał po tytuły mistrzowskie z kolejnymi drużynami - w latach 2012-2015 z Juventusem, 2016-2018 z Bayernem Monachium i w sezonie 2018/2019 z FC Barceloną.

