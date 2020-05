Metamorfoza gwiazdy piłki! Na pewno go nie poznasz. "Mógł nie dożyć czterdziestki"

Mido, czyli egipski napastnik, który w przeszłości grał m.in. w Ajaksie, Romie i Tottenhamie, profesjonalną karierę zakończył w 2013 roku. Były piłkarz nie poradził sobie z nowym trybem i sposobem życia. W pewnym momencie Mido ważył nawet 150 kilogramów!

- Doszedłem moment, w którym miałem problemy, by przejść 30 metrów. Przy takich spacerach pojawiały się bóle pleców, stawów i kolan. Lekarz mówił, że nie dożyję czterdziestki, jeśli nie zmienię trybu życia - mówił Egipcjanin w 2018 roku w rozmowie z Guardianem.

Efektowna przemiana Mido

Mido w końcu wziął się jednak za siebie, w ciągu pięciu miesięcy zrzucił aż 37 kilogramów i dziś na Instagramie często chwali się nową sylwetką. - Punktem zwrotnym w moim życiu był dzień, w którym w trójką przyjaciół wybrałem się na wyspę. Po zejściu z łódki nie mogłem przejść 200 metrów po ciepłym piasku. Musiałem usiąść na 30 minut. Miałem zaledwie 34 lata - wspominał Egipcjanin.

- Dwa dni później spotkałem się z lekarzem, który poprosił mnie o wykonanie badań krwi. Ich wyniki były fatalne. Mój cholesterol wynosił 320, kiedy najwyższa średnia to 200. Byłem na skraju cukrzycy. Od tamtej pory całkowicie zmieniłem tryb życia. Nie jem złych węglowodanów, nie jem też czerwonego ani smażonego mięsa. W ogóle nie używam cukru i soli - opowiadał.

I dodawał: Ćwiczę: pływam, gram w piłkę, podnoszę ciężary. Gdybym miał jednak ująć to procentowo, to 70 procent sukcesu zawdzięczam diecie. Jeśli chcesz schudnąć, musisz przede wszystkim zwracać uwagę na to, co jesz.