Patrick van Aanholt wskazał najlepszego prawego obrońcę. "Zapytaj Zahę przeciwko komu woli grać"

- Lepszy od Trenta Alexandra-Arnolda? Bez cienia wątpliwości. Różnią się od siebie. Aaron [Wan-Bissaka - przyp. red.] jest niesamowity w obronie. Tak, Trent Alexander-Arnold jest dobry w ofensywie, ma wypracowane rzuty rożne i swoją prawą nogę - mówi Patrick van Aanholt - Ale zapytaj Wilfrieda Zahę przeciwko komu wolałby zagrać. Myślę, że wybierze Trenta - dodał obrońca Crystal Palace.

Obrońca Manchesteru United lepszy od obrońcy Liverpoolu. Sterling potwierdzi jego wybór

Aby udowodnić swoje zdanie, 29-latek powołał się na Raheema Sterlinga, skrzydłowego Manchesteru City. Mimo wszystkich asyst i umiejętności prawego obrońcy Liverpoolu, Patrick van Aanholt zaznacza, że Wan-Bissaka wciąż jest lepszy.

- Obrona jest najważniejsza, ale we współczesnej grze musisz atakować. W Manchesterze United masz częściej piłkę przy nodze, więc trzeba iść do przodu i pokazać, co masz do zaoferowania - przyznaje Van Aanholt - On się zmieni. Jest jednym z najlepszych prawych obrońców. Potrzebuje jedynie więcej goli i asyst. Teraz dobrze sobie radzi - dodał obrońca.

Aaron Wan-Bissaka do Manchesteru United trafił w lipcu 2019 roku. Od tamtego czasu zagrał w 34 meczach, w których zdobył dwie asysty i nie strzelił ani jednego gola. Dla porównania, o rok młodszy Trent Alexander-Arnold w obecnym sezonie rozegrał 40 spotkań, w których strzelił dwa gole i zanotował czternaście asyst.