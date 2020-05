Kibice nie wierzą w niesamowite uderzenie. A to w 100 proc. prawda! [WIDEO]

Konto "The Modern Day Goalkeeper" w ostatnim czasie staje się jednym z najpopularniejszych na Instagramie. Jego właściciel regularnie publikuje na nim filmiki, w których pokazuje swoje ponadprzeciętne umiejętności, wykorzystywane w ciekawy sposób.

Niecodzienny sposób podkręcenia piłki

Właściciel profilu jakiś czas temu opublikował nagranie, na którym widać jego doskonałe umiejętności techniczne. Pokazuje w nim bowiem niecodzienny sposób podkręcenia piłki. Niektórzy użytkownicy twierdzą nawet, że sposób niemożliwy do wykonania.

Zobacz wideo

- Myślę, że to zasługa wiatru - napisał jeden z użytkowników. - Niemożliwe, to fake! - dodał inny. Jego zagranie przypomniała hiszpańska "Marca", pisząc, że "wielu nazywało je fejkiem, podczas gdy jest w 100 procentach prawdziwe". "The Modern Day Goalkeeper" jest trenerem bramkarskim, który posiada także własny sklep internetowy.

