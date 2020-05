Lavezzi i brazylijska modelka są szantażowani. Sekstaśma i prywatne zdjęcia

n3xt godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Nagrywanie rozsądne może nie jest kiedy to np. nie jest jednorazowa taśma, którą się...zniszczy :D

A mówiąc już całkiem serio to prywatność każdego człowieka. Nikt nie ma prawa w nią wchodzić, a tym bardziej poprzez nią kogoś szantażować, wykorzystywać do własnych celów, w tym finansowych. Nawet jeżeli ktoś wrzuca zdjęcie z wakacji na plaży co ciągle jest czymś innym niż publikacja prywatnych zdjęć bez czyjejś zgody. Nikt nie powinien myśleć, że takie zachowanie ujdzie płazem, a kary powinny być odpowiednie. Prawo/parlament powinno reagować na rzeczywistość technologiczną.