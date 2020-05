Media: Najlepszy piłkarz świata nie zostanie wybrany! Zapadła decyzja

Tegoroczna gala miała odbyć się w Mediolanie we wrześniu. FIFA zdecydowała jednak o jej odwołaniu ze względu na pandemię. Gianni Infantino od początku twierdził, że wszystkie decyzje będą "zdroworozsądkowe" i tak jest również w tym przypadku. Jedyną imprezą FIFA, która na razie nie została odwołana lub przełożona, są Klubowe Mistrzostwa Świata (mają się odbyć w Abu Zabi w grudniu tego roku).

Co dalej z sezonem?

Według władz FIFA obecnie nie istnieją przesłanki do organizowania żadnych imprez tego typu, nie wspominając już o niepewności co do dalszych losów tego sezonu. Niektóre kraje - jak np. Francja czy Holandia - już zakończyły swoje sezony. Niemcy wrócą jako pierwsi w najbliższy weekend, Czesi tydzień później, a Polacy pod koniec maja. Nie wiadomo, co z angielską Premier League czy włoską Serie A. Według nieoficjalnych informacji Liga Mistrzów ma zostać dograna w sierpniu, po zakończeniu lig krajowych - za to nowy sezon pucharów miałby się zacząć w październiku.

"France Football", które przyznaje Złotą Piłkę, jak na razie nie podjęło decyzji w tej sprawie. Lionel Messi ma na koncie aż sześć Złotych Piłek (w tym tę zdobytą w 2019 roku), za to Cristiano Ronaldo ma ich pięć.