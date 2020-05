"Pamiętacie?" to cykl, w którym przypominamy ciekawe, niecodzienne, dziwne zdarzenia ze świata sportu - codziennie po jednym

Zdarzenie miało miejsce w portugalskiej lidze do lat 17 w sierpniu 2019 roku. Sporting grał z Uniao Almeirim. Goście strzelili sobie gola sami - wycofali piłkę do bramkarza, który chciał rozegrać piłkę, ale źle w nią trafił, w efekcie czego wpadła do jego bramki. Nie zdążył jej dogonić, a jego zespół ostatecznie przegrał 0:4.

Tak wyglądała ta sytuacja: