Andriej Arszawin ocenił Grzegorza Krychowiaka! "No, może nie w PSG"

Grzegorz Krychowiak został wypożyczony przez Lokomotiw Moskwa z PSG, po czym Rosjanie wykupili go na stałe za 12 milionów euro. Na pytanie, czy to odpowiednia cena, odpowiedział Andriej Arszawin. - Tak myślę, to piłkarz klasy europejskiej. Mógłby grać w każdej z pięciu czołowych lig europejskich. No, może nie w takim zespole jak PSG... Ale to lider Lokomotiwu - stwierdził Arszawin, przypominając zupełnie nieudaną przygodę Polaka w PSG (trafił do paryskiego klubu z Sevilli, po czym był wypożyczany do West Bromwich Albion i Lokomotiwu).

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak vs tradycyjna polska kuchnia: "Nie smakuje tak jak w domu"

Arszawin: Krychowiak to najbardziej niezastąpiony piłkarz Lokomotiwu

- W tym sezonie to najbardziej niezastąpiony piłkarz Lokomotiwu. Wraz z Dmitrijem Barinowem tworzą główną oś zespołu, Krychowiak jest bardzo ważny dla stylu gry tej drużyny. Barinow prawdopodobnie może osiągnąć podobny poziom, choć różnią się stylem gry, Rosjanin jest niższy, bardziej dynamiczny - dodał Arszawin.

Arszawin to 75-krotny reprezentant Rosji. Grał w Zenicie Sankt-Petersburg, po czym w 2009 roku trafił do Arsenalu za rekordową wówczas dla tego klubu kwotę 15 mln funtów. Karierę zakończył w 2018 roku w kazachskim Kairacie.