Juergen Klopp wskazał najlepszego piłkarza świata. "Ma trudniej"

Lionel Messi i Cristiano Ronaldo zdominowali piłkę nożną w ostatnich latach - Argentyńczyk sześciokrotnie zdobywał Złotą Piłkę, przy pięciu Portugalczyka. A co na ich temat myśli Juergen Klopp, trener Liverpoolu?

- Dla mnie lepszy jest Messi, ale nie mógłbym jeszcze bardziej podziwiać Ronaldo niż teraz. Graliśmy przeciwko im obu i bronienie się przed nimi jest praktycznie niemożliwe. Ale Messi ma trudniej przez słabsze warunki fizyczne. Gdybyś mógł wyobrazić sobie perfekcyjnego piłkarza, miałby wzrost Ronaldo, jego skoczność i szybkość. Do tego jego podejście do pracy jest bardzo profesjonalne, to absolutny perfekcjonista, nie da się nic poprawić pod tym względem.

Klopp: Lionel Messi i Cristiano Ronaldo utrzymują się na szczycie

- Z drugiej strony mamy niższego Messiego, który sprawia, że wszystko co robi, wydaje się tak proste. I może to dlatego lubię go nieco bardziej na boisku. Ale Cristiano to również absolutnie niesamowity piłkarz. Niektórzy młodsi piłkarze mają podobny potencjał, ale niesamowite jest to, jak obaj utrzymują się na szczycie przez tak długi czas.

