Legenda Arsenalu zwyzywana od małp. Policja chciała wkroczyć do akcji

W poniedziałek 11 maja Ian Wright opublikował post, w którym zamieścił trzy zdjęcia prywatnej rozmowy z jednym z użytkowników Instagrama. Na dodanych zdjęciach widać wiadomości, które obrażają nie tylko byłego napastnika, ale też jego rodzinę. Nadawca wiadomości życzył śmierci legendzie Arsenalu Londyn.

- Te wiadomości bolą tak bardzo. A to jest przecież dziecko!! "Jesteś je***ą małpą" - to napisał bezpośrednio do mnie. Był w stanie wysłać to, nie martwiąc się o konsekwencje - napisał na swoim Twitterze Ian Wright.

Ian Wright obrażony w prywatnej wiadomości

Wszystkie wiadomości skierowane do piłkarza wysłano z tego samego konta. Piłkarza najbardziej uderzył przejaw nienawiści, jaką kierował w jego stronę nadawca wiadomości.

- Jesteś cza***em. Nienawidzę cię, nienawidzę twojej mamy, nienawidzę twojego taty, nienawidzę twoich braci i sióstr. Nienawidzę całej twojej rodziny. Masz 65 lat, jeżeli zakażę się koronawirusem, kaszlnę ci prosto w twarz i dam ci wyrok śmierci - czytamy w wiadomościach od nadawcy.

Pod postem udostępnionym przez Iana Wrighta znalazło się wiele osób, które postanowiły wspierać byłego piłkarza. Swój komentarz zmieściła także policja. - Jeśli chcesz zgłosić tę sytuację, proszę napisz do nas w prywatnej wiadomości - napisano z profilu brytyjskiej policji.

Nie ustalono jeszcze konkretnej kary jaka dotknie nadawcę wiadomości. Wiadomo natomiast, że zablokował on swój profil na Instagramie, a w opisie dodał, żeby ludzie przestali go obserwować i wysyłać do niego prywatne wiadomości. Użytkownik dodał także informację, że niedługo pojawią się dwa nagrania wideo z przeprosinami skierowanymi do Iana Wrighta.

To nie jest pierwszy raz, kiedy Ian Wright zetknął się z rasistowskimi treściami. Informując o ostatnim zdarzeniu były zawodnik przypomniał kibicom o meczu w Bułgarii, który został dwukrotnie przerwany przez wygłaszanie rasistowskich haseł.

- To mówi wszystko, co powinieneś wiedzieć o UEFA. Patrzymy na stadion, na którym połowa trybun jest zamknięta z banerami, które niczego nie wnoszą. To jest ich stanowisko przeciwko rasizmowi. Prawda jest taka, że widzieliśmy grupę ludzi, którzy nie mają szacunku, nic ich nie obchodzi, a UEFA nic z tym nie robi - powiedział Ian Wright. - To jest uczucie fizycznej niemocy, ale musisz kontynuować grę. To co widzimy teraz jest przykładem, że nie musimy niczego kontynuować i to jest dobre.