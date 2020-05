Zlatan przyłapany z cackiem za ponad 2 mln euro! "Zwykła osoba nie może go kupić"

krzysiaczek40 5 godzin temu Oceniono 3 razy 3

Dzisiejszy sport/celebryci , a w szczególności piłka nożna i pieniądze jakie się tam zarabia i obraca to koronny dowód upadku zbiorowej inteligencji homo sapiens ( może już nie sapiens)

PYTANIE: Co on robi?

ODPOWIEDŹ: Bardzo dobrze kopie skórzaną kulkę.

.....???????

Tak dostaje miliony za kopanie skórzanej kulki tylko dlatego, że dla wielu ma to jakieś znaczenie - kto kopie lepiej, czyli kto wygra. A tak naprawdę to bez żadnego znaczenia.

W Hiszpanii był wywiad z jakąś kobietą naukowcem - padło pytanie no kiedy ta szczepionka na COVID?

odpowiedziała: Za takie pieniądze jakie idą na naukę/badania? Może teraz Ronaldo poprosicie o szczepionkę? ... W punkt!!!