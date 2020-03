Niecodziennego zachowania dopuścił się Badou Ndiaye. Pomocnik drużyny Trabzonsporu otrzymał na kartce instrukcje, które trener przekazał mu przez zawodnika wchodzącego na murawę z ławki. Ndiaye przeczytał wytyczne trenera, ale chyba nie do końca miał pomysł na to, co zrobić z otrzymaną kartką. Wyrzucenie jej na murawę mogłoby bowiem sprawić, że z instrukcjami zapoznają się rywale.

Po chwili namysłu 29-latek zdecydował się, że kartkę z instrukcją po prostu... zje. Trzeba przyznać, że Senegalczyk wybrał bardzo oryginalne rozwiązanie.

Instrukcje otrzymane od trenera nie zagwarantowały Trabzonsporowi zwycięstwa. Drużyna, w której występuje Ndiaye, zremisowała z Gaziantep 1:1.