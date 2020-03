Ronaldinho znów zatrzymany! Brazylijczyk trafił do aresztu. Sąd nie zgodził się z prokuratorem

Jak podaje brazylijska telewizja Globo, Ronaldinho znów został zatrzymany w Paragwaju. Trafił do tamtejszego aresztu za posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami. Brazylijczyk został zatrzymany już na lotnisku, ale wówczas od ścigania go odstąpił prokurator. Na to nie zgodził się jednak sąd, który nakazał aresztować jego i brata, Roberto, z którym pojawił się w kraju.

