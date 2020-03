Jak podaje niemiecki "Bild", Kahlenberg, został zakażony koronawirusem podczas podróży do Amsterdamu. W niedzielę był obecny na meczu Lyngby BK i Broendby IF. Podczas tego spotkania miał styczność z m.in. przedstawicielami klubu, przez co aż 13 osób zostało objętych domową kwarantanną, m.in. obrońca Broendby Joel Kabongo.

Broendby IF wydawało w związku z tym faktem komunikat, w którym prosi wszystkie osoby, które przebywały w otoczeniu Kahlenberga lub uścisnęły z nim dłoń, zgłosiły się do klubu. - Zdecydowaliśmy się wysłać grupę pracowników do domu. Będą teraz poddani kwarantannie przed 14 dni. Wzywamy też do kontaktu kibiców, którzy byli w niedzielę w bezpośrednim kontakcie z Thomasem Kahlenbergiem - można przeczytać w komunikacie.

Kahlenberg w przeszłości rozegrał 46 spotkań w reprezentacji Danii, z którą wystąpił na mistrzostwach świata w 2010 roku. Grał w m.in. Auxerre i Wolfsburgu, po czym powrócił do Broendby, którego jest wychowankiem. W 2017 r. podjął decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery.