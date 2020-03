Jeżeli pomysł UEFA dotyczący nowego turnieju zostałby przeforsowany, to stanowiłby on duże zagrożenie dla FIFA, która stworzyła rozszerzone rozgrywki Klubowych Mistrzostw Świata z 24 zespołami (12 zespołów z Europy, a reszta z innych kontynentów). Pierwsza edycja turnieju organizowanego przez FIFA ma odbyć się w Chinach w czerwcu 2021 roku. Natomiast nowe rozgrywki pod egidą UEFA również miałyby ruszyć już od lata 2021 roku.

UEFA chce stworzyć nowe rozgrywki europejskie

Europejska federacja piłkarska użyczyłaby swojej marki i logo nowemu turniejowi, ale nie wzięłaby odpowiedzialności za jego organizację. Za całym pomysłem stoi amerykańska firma Relevent Sport, która do roku organizuje towarzyskie mecze klubowe w cyklu International Champions Cup. Zapraszane do turnieju byłyby drużyny z Europy. Najpierw grałyby w trzyzespołowych grupach, z których drużyny z najlepszym bilansem awansowałby do fazy pucharowej. UEFA chciałaby, aby rozgrywki ruszyły już w 2021 roku.

Projekt wciąż jest szeroko dyskutowany. Sam turniej byłby organizowany co roku. Aby przyciągnąć szerszą liczbę widzów, mecze odbywałby się na całym świecie, począwszy od USA, a kończąc na Azji. Co więcej, UEFA nie wyklucza, że w przyszłości mogłyby w imprezie uczestniczyć również zespoły z Ameryki Południowej. UEFA już nawiązała współpracę z COMMEBOL (południowoamerykańską konfederacją piłki nożnej).

Ponadto, portal "Daily Mail" twierdzi, że powstał już komitet roboczy, odpowiedzialny za przygotowanie nowego turnieju. Żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły, ale wybrane kluby już uzgadniają szczegóły związane z nowym projektem. UEFA chciałaby, aby kluby zarobiły na "Letniej Lidze Mistrzów" spore pieniądze, które sprawiłyby, że wycofałyby się one z planów dotyczących powstania w przyszłości Superligi.

