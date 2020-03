slawekt1990 2 godziny temu Oceniono 6 razy 6

To jest dla mnie niepojęte. Gdyby Ronaldinho płacił należne podatki to i tak miałby tyle pieniędzy, że mógłby żyć na bardzo, bardzo wysokim poziomie. I jego dzieci i kilka następnych pokoleń pewnie też przy mądrym inwestowaniu. A teraz z gwiazdy sportu stanie się, w najlepszym razie, patocelebrytą znanym z tego, że znowu gdzieś go policja aresztowała.