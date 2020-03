a.k.traper pół godziny temu 0

Gdyby kibicom pozwolili na jedną małpkę na głowę to i atmosfera byłaby bardziej rodzinna i wirus by omijał, bo podobno nieodporny na gorzałę. Pamiętam jak ojciec mnie zabierał na mecze w latach 60, kibice rozpijali połóweczke za połóweczką i to nawet z kibicami przeciwnej drużyny a z głośniejszych zachowań to był okrzyk: "sędzia kalosz!" albo "sędzia kanarki doić", w większości to robotnicy z rodzin chłopskich.