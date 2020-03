To już pewne! W Katowicach powstanie nowy stadion dla GKS-u. Władze miasta wypracowały porozumienie z projektantem i oficjalnie poinformowały, że wybudują stadion, halę i dwa boiska treningowe. Wszystko za 186 mln zł netto, czyli 236 mln zł brutto. Nowy obiekt ma być gotowy w 2024 roku, ale jeszcze w tym roku - do końca maja - ma powstać projekt wykonawczy, a później budowlany. Pierwsze prace budowlane mają zacząć się w 2021 roku.

Nowy stadion dla drugoligowego GKS-u Katowice ma powstać przy ulicy Bocheńskiego w Katowicach. Ma pomieścić 15 tysięcy kibiców, a w jego sąsiedztwie będzie znajdować się też hala sportowa dla ok. trzech tysięcy widzów. Dotychczasowy obiekt GKS-u Katowice przy ulicy Bukowej nie zostanie wyburzony. Marcin Krupa, prezydent Katowic, poinformował, że będzie on pełnił rolę ośrodka szkoleniowego dla katowickiego klubu.

Najpierw pomyłka i szok, teraz porozumienie

Przypomnijmy, że w grudniu firma RS Architekci oszacowała koszt budowy nowego stadionu w Katowicach na 561 mln złotych. Jak się okazało, w te obliczenia wkradł się błąd. - To skutek "przecinkowego" błędu projektanta w excelu. Na posadzki zamiast 1,2 mln zł zapisano 122 mln - informował Maciej Grygierczyk, dziennikarz Katowickiego Sportu. - Te 561 mln zł to był dla nas szok. Nie stać nas na to. Myślę, że takiego wydatku nie zaakceptowaliby też katowiczanie. Warto również podkreślić, że nie życzyliśmy sobie żadnych zmian, które uzasadniałyby wzrost ceny o 300 proc. Jedyne, o co się zwróciliśmy, to zwiększenie pojemności stadionu z 12 tys. do 15 tys. dla widzów - mówił wtedy Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.

Teraz wszystko zostało wyjaśnione, nowy kompleks sportowy w Katowicach ma kosztować ponad 200 mln złotych i pozwolić GKS-owi na wyraźny krok do przodu. Na tę chwilę czterokrotny wicemistrz Polski i trzykrotny zdobywca Pucharu Polski gra w II lidze (trzeci poziom rozgrywek w Polsce). Po 21 meczach tego sezonu GKS ma 41 punktów, zajmuje trzecie miejsce w tabeli i ma realną szansę na awans do 1. ligi.

