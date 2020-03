Dramatyczne sceny w Portugalii! Piłkarz stracił przytomność na boisku [WIDEO]

Do dramatycznej sytuacji doszło w końcówce meczu ligi portugalskiej między Boavistą a Gil Vicente. Zawodnik gości - Joao Afonso - stracił przytomność po zderzeniu z rywalem i uderzeniu głową o murawę. Chociaż piłkarz został odwieziony karetką do szpitala, to na szczęście wszystko wskazuje na to, że jego zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Screen z kanału YouTube VSPORTS - Liga NOS

