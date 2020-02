Jest ikoną stylu, biznesu, ale przede wszystkim sportu. Po kolei spełnia swoje marzenia, zamyka kolejne projekty. Kilkanaście lat temu David Beckham zamarzył o swoim klubie w Major League Soccer - najlepszej lidze piłkarskiej w USA. Problemów nie brakowało, wszystko trwało zdecydowanie za długo, ale wreszcie dopiął swego. Pierwszego marca Inter Miami zadebiutuje w MLS. Pierwszy mecz zagra z Los Angeles FC - klubem z miasta, w którym rozpoczęła się amerykańska przygoda Beckhama.

- Dla wielu Amerykanów jest idolem, dla wielu też zdrajcą. Zwłaszcza w Los Angeles, gdzie do teraz mają do niego pretensje o wypożyczenia do europejskich klubów po podpisaniu kontraktu z Los Angeles Galaxy. Fani wciąż mu tego nie wybaczyli. Kiedy przychodził do MLS, było wielkie bum. Ale kiedy chciał wrócić do Europy, to Amerykanie sprzedawali jego koszulki za jednego dolara, a niektórzy nawet je palili. Teraz David Beckham ma w USA dobrą prasę. Ludzie cenią to, co robi dla MLS, ale w Los Angeles najmniej - wyjaśnia Adam Kotleszka, ekspert TVP Sport .

Gigantyczne pieniądze z Kataru

Co innego w Miami, gdzie kibice wykupili już wszystkie bilety na pierwszy domowy mecz Interu w MLS, choć ten odbędzie w oddalonym o 50 km Fort Lauderdale. Malownicze miasto nad Oceanem Atlantyckim będzie tymczasowym domem klubu Beckhama. Stadion w Miami jest jeszcze w budowie, powstaje na terenie byłego centrum golfowego, ma pomieścić 25 tysięcy kibiców i kosztować ponad 300 mln dolarów. Co ciekawe, jest finansowany tylko z prywatnych środków, a tych Beckhamowi i jego wspólnikom nie brakuje. Tym bardziej, że ostatnio Inter Miami podpisał gigantyczny kontrakt z Katarczykami. - To bardzo ciekawa sprawa. Beckham wspiera wizerunkowo mistrzostwa świata, które w 2022 roku odbędą się w Katarze, a teraz dostał od nich kontrakt na 180 mln funtów. Katarczycy wykupili w ten sposób miejsce na koszulkach, stadionie i gadżetach Interu Miami. Siła Davida Beckhama jest wielka, a jego klubowi może przynieść kolejne wielkie kontrakty, a co za tym idzie - coraz lepszych piłkarzy.

Na razie kadra Interu Miami nie jest imponująca. Nie ma w niej wielkich gwiazd, nie ma kominów płacowych. Jest za to doświadczony Luis Robles - jeden z najlepszych bramkarzy w MLS, który ma gwarantować spokój w defensywie. Są też solidni obrońcy i przede wszystkim Rodolfo Pizarro. - To bardzo ciekawa postać. W lidze meksykańskiej był wyróżniającym się piłkarzem, a teraz ma być najbardziej wartościowym zawodnikiem Interu Miami. Klub Beckhama myśli też o zatrudnieniu Edinsona Cavaniego i ten temat jest naprawdę zaawansowany. Rozmowy trwają, władze amerykańskiego klubu kuszą Urugwajczyka, ale ten zastanawia się jeszcze nad grą w Atletico Madryt - mówi Kotleszka.

Neymar, Modrić? To naprawdę możliwe

Edinson Cavani to niejedyna gwiazda, która może trafić do Miami. Z Interem łączono już David Silvę, Garetha Bale'a, Luisa Suareza, Lukę Modricia czy Neymara. - Sam zapytałem o możliwość gry dla tego klubu. Chcę tego, kiedyś zagram u Beckhama - wyznał Neymar w programie OTRO na YouTube. Na razie w formie żartu, ale transfery wielkich gwiazd światowej piłki do MLS są realne. - David Beckham ma takie kontakty, że jest w stanie namówić na grę w Interze pewnie każdego piłkarza świata. Pytanie tylko, czy ci będą chcieli dalej grać w Europie, walczyć o Ligę Mistrzów, czy wyjechać do USA i spróbować czegoś nowego. Pewne jest, że Beckham nie będzie przeprowadzał tych najgłośniejszych transferów hurtowo. To będzie raczej jeden wielki transfer na sezon, ale te wszystkie nazwiska, które są łączone z Interem Miami naprawdę mogą trafić do MLS. Nie od razu, ale w perspektywie kilku lat. Jestem przekonany, że ktoś pokroju Modricia czy Neymara trafi do Miami - uważa Adam Kotleszka.

Na co więc stać drużynę Davida Beckhama w pierwszym sezonie w MLS? - Początek będzie trudny. Drużyny, które wchodziły wcześniej do ligi, zawsze miały większe lub mniejsze problemy. Myślę, że z klubem Beckhama będzie podobnie i marzenia o mistrzostwie trzeba będzie odłożyć na kolejne lata. Ten zespół jest jednak bardzo mądrze budowany, plany są imponujące i myślę, że Inter Miami zajdzie naprawdę daleko - zapewnia Kotleszka.

Specjalna klauzula w kontrakcie Beckhama

David Beckham nie jest w MLS nowy. Do Los Angeles Galaxy trafił w 2007 roku. Goli strzelił 20, miał 42 asysty, a wszystko w 124 oficjalnych meczach. Kluczowa dla jego przyszłości była jednak specjalna klauzula w kontrakcie z LA Galaxy. - On dokładnie wiedział, co będzie robił po zakończeniu kariery. Gdy w 2007 roku podpisał kontrakt z Los Angeles Galaxy, już wtedy zagwarantował swojemu ewentualnemu klubowi opłatę licencyjną w wysokości 20 milionów dolarów. Niezależnie od sytuacji na rynku. Dziś taka opłata wynosi 325 milionów dolarów, więc Beckham jest 305 milionów do przodu. I nawet gdyby za chwilę znudziło mu się budowanie Interu Miami, to na sprzedaży zarobiłby gigantyczne pieniądze - zauważa Adam Kotleszka.

Ale na razie o sprzedaży Interu Beckham nawet nie myśli. Chce budować silny klub, zarabiać wielkie pieniądze i podbić Major League Soccer. A, że na sporcie i biznesie zna się jak mało kto, to drogę do kolejnego spektakularnego sukcesu ma szeroko otwartą.

