Pod koniec stycznia Carlitos podpisał kontrakt z Panathinaikosem Ateny. Były napastnik Legii Warszawa przeniósł się do zespołu prowadzonego przez Giorgiosa Donisa na zasadzie wolnego transferu i podpisał umowę obowiązującą do końca czerwca 2023 roku. Tuż po związaniu się z greckim zespołem Hiszpan mógł zmienić pracodawcę.

Panathinaikos odrzucił bajeczną ofertę z Chin dla Carlitosa

"Super Express" poinformował, że jedna z drużyn chińskiej Superligi, która gra systemem wiosna - jesień (innym niż w Europie), złożyła piłkarzowi atrakcyjną propozycję. Carlitos miał przenieść się na azjatycki kontynent na zasadzie wypożyczenia do sierpnia. Według informacji tabloida przedstawiciele z Chin oferowali jeden milion euro dla Panathinaikosu oraz jeden milion euro dla samego piłkarza. Grecki klub odrzucił tę atrakcyjną ofertę dla Hiszpana i woli na niego poczekać do początku nowego sezonu, kiedy będzie uprawniony do gry.

Rozgrywki ligi chińskiej ze względu na epidemię koronawirusa wciąż nie rozpoczęły się. Pierwotnym terminem był 22 lutego. Obecnie nie wiadomo, kiedy piłkarze będą mogli zacząć rywalizację.

29-letni Carlitos w obecnych rozgrywkach grał najpierw w Legii Warszawa do września 2019 roku, a następnie w Al-Wahdzie, gdzie w 13 meczach zdobył siedem bramek we wszystkich rozgrywkach. Wcześniej z powodzeniem bronił barw Wisły Kraków, w której został królem strzelców ekstraklasy (24 gole) w sezonie 2017/18. Z kolei w Legii trafił do siatki 16 razy w ligowych spotkaniach.