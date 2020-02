Poważna kontuzja Lewandowskiego. Zabraknie go w marcowych meczach kadry

Robert Lewandowski doznał kontuzji lewego kolana w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea i będzie pauzował ok. cztery tygodnie - poinformował Bayern Monachium. Jak ustalił Sport.pl, to niestety optymistyczna diagnoza. Napastnik może wrócić na boisko za miesiąc, ale możliwe też, że do pełnej dyspozycji będzie dochodził nawet dwa tygodnie dłużej. Nieoficjalnie, zabraknie go więc w marcowych meczach kadry z Finlandią i Ukrainą. To prawdziwy pech Lewandowskiego. Snajper nigdy nie miał tak poważnego urazu w swojej karierze za granicą. W dodatku kontuzja przytrafiła się w świetnym dla "Lewego" momencie. Lider Bayernu jest w życiowej formie. Prowadzi w klasyfikacji Champions League (11 goli) i Bundesligi, gdzie zdobył 25 bramek.

